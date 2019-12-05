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05.12.2019

"Kafir Profesör" hesabıyla devlet büyüklerine hakaret eden kişi savcı çıktı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden dini değerler ve devlet büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlar yapan ‘Kâfir Profesör (@kafir_prof)’ isimli hesabın sahibi araştırılınca ortaya şok bir gerçek çıktı. Hesabı Antalya Cumhuriyet Savcısı E.H.’nin kullandığı anlaşılınca hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.

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