29 Ocak 2025, Çarşamba
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Kafelerde masametre uygulaması! 30 dakikada bir sipariş zorunluluğu
Kimi bir kahve söyleyip uzun uzun oturuyordu, kimi de dizüstü bilgisayarını alıp saatlerce mekânın masasında işlerini hallediyordu. Bazı işletmeler, masa işgali diyerek, buna son vermeye başladı. Masalardan para almaya başladı. Müşteriler ekstra ücret mi ödeyecek? Bu durum yasal mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Zafer İşeri değerlendirdi.