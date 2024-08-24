24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Kadir Tapucu’dan Ofer Levy’ye tepki
İsrailli Siyonist şarkıcı Ofer Levy, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Türkiye'ye atom bombası atması yönünde çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine ünlü müzisyen ve besteci Kadir Tapucu'dan, Levy'ye tepki gecikmedi. Tapucu, "benim şarkılarımla ünlü olmuş, Ofer Levy olmuş. Utanmadan bir de beni ve ülkemi, yüce Türk milletine bomba atmakla tehdit ediyor." dedi.