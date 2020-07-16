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Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı!

21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak olan 'in, sevgilisi 'u darp etmesi sonrası yaşananlara ait kamera görüntülerine ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde Deniz Bulutsuz'un gördüğü şiddet sonrası yalın ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020
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Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Mahkemenin kabul ettiği dosyanın 21 Ocak 2021 tarihinde görülmesine karar verilmişti. Önceki gün ise Ozan Güven'in evinin yakınlarındaki bir iş yerinin kamera kayıtlarına GÜNAYDIN ulaştı.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde, Bulutsuz'un çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı!

HAKARET ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye de geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN ulaşmıştı.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı!

İddianamede, Güven'in Bulutsuz ile olay günü tartıştıkları, Bulutsuz'un eski ilişkisinden konu açılınca Güven'in genç kadına sinkaflı sözlerle hakaret ettiği anlatılmıştı. Yaşanan tartışmada Güven'in genç kadını eliyle ve silahtan sayılan abajurla vurarak darp ettiğinden söz edilmişti.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı!

EVDEN ÇIPLAK AYAKLA KAÇTI
GÜVEN'İN evinin yakınlarında bulunan bir araştırma merkezinin güvenlik görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinin iş yerinin ön kısmını ve sokağı gösterdiği, görüntülerin siyah-beyaz olduğu ortaya çıktı.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Görüntülerde Bulutsuz'un darp sonrası 03.38'de çıplak ayakla kamera görüntüsünün açısına girdiği, 3-4 metre yürüdükten sonra Levent Caddesi'ne doğru gittiği belirlendi.

ŞOFÖR DE KAMERA KAYITLARINDA
BULUTSUZ'UN görüntülerinin devamında 03.40 sularında Güven'in şoförü Hasan D.'nin görüntüye girdiği belirlendi. Güven'in ifadesinde belirttiği benzin istasyonunun kamera görüntüleri incelendi.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Kamera görüntülerinde Güven'in şoförüne ait aracın istasyona girdiği ve marketten alışveriş yaptığı görülüyor. Ancak bu sırada Bulutsuz'un içeride olup olmadığı belirlenemedi.

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