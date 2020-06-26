Dayakçı İsmail Küçükkaya durmuyor! Şimdi de baskı ve tehdit...
FOX TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla Küçükkaya'dan şiddet gördüğünü tüm samimiyetiyle itiraf etmişti. Küçükkaya ise iddiaları reddetmeyi seçti. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "İsmail Küçükkaya hemen psikolojik baskıya başladı, Eda Hanım'a tazminat davası açtı. Sadece ona mı bu konuda yazı yazan, haber yapan bazı gazetecilere de dava açtı! Bir de ekranda özgürlükten bahsediyor. Aklı sıra gazetecileri korkutmaya çalışıyor! İsmail, sosyal medyada kendisini eleştirenleri de anında block'luyor." dedi.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in köşe yazısı:
Eda Demirci, ünlü sunucu İsmail Küçükkaya'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti tek tek anlattı. Şahitler, deliller sundu. Bir vücut dili uzmanı bile Demirci için "Bu kadının büyük acılar yaşadığı vücut hareketinden belli" diye paylaşım yaptı.
İsmail ise özetle "Suçlamalar asılsız. Beni muhalifim diye yıpratmaya çalışıyorlar" dedi. Ve hemen psikolojik baskıya başladı, Eda Hanım'a tazminat davası açtı. Sadece ona mı bu konuda yazı yazan, haber yapan bazı gazetecilere de dava açtı! Bir de ekranda özgürlükten bahsediyor. Aklı sıra gazetecileri korkutmaya çalışıyor! İsmail, sosyal medyada kendisini eleştirenleri de anında block'luyor.
Eda Demirci'nun telefon ve mesaj ile yardım istediği Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise "Yoğundum, telefonumda numarası kayıtlı değildi" gibi komik bir açıklama yaptı ama programlarına sürekli katıldığı İsmail'i hala kınamadı! Canan Hanım çok basit bir soru: Neden hala İsmail'i kınamıyorsunuz?
NEDEN SUSUYORLAR?
Peki, kadın hakları konusunda duyarlı yazılar yazan köşe yazarları neden susuyor? İsmail, Ahmet Hakan'ı aradığı gibi sizleri de tek tek aradı mı? "Yazmayın mı" dedi?
Yoksa şiddet uyguladığı eşine "Bunda ne var ki, büyütüyorsun her şeyi" diyecek kadar manipülatör bir kişilik olan İsmail hepinizi ikna mı etti? Sen neymişsin be İsmail!
Peki, diğer bazı kadın dernekleri neden susuyor, neden gerçekleri görmezden geliyorsunuz? En temel göreviniz olan; şiddet gören bir kadının yanında yer almıyorsanız samimiyetinize nasıl inanacağız? Siz de İsmail'in ekranda kadına şiddeti kınayıp, evde dayak atması gibi "Muhalif sunucuya yüklenmeyelim" diye hesap yapacak kadar ikiyüzlü müsünüz?
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