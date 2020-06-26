26 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Dayakçı İsmail Küçükkaya durmuyor! Şimdi de baskı ve tehdit...

Dayakçı İsmail Küçükkaya durmuyor! Şimdi de baskı ve tehdit...

'de sabah haberlerini sunan 'nın eski eşi , geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla Küçükkaya'dan şiddet gördüğünü tüm samimiyetiyle itiraf etmişti. Küçükkaya ise iddiaları reddetmeyi seçti. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı , "İsmail Küçükkaya hemen psikolojik baskıya başladı, 'a tazminat davası açtı. Sadece ona mı bu konuda yazı yazan, haber yapan bazı gazetecilere de dava açtı! Bir de ekranda özgürlükten bahsediyor. Aklı sıra gazetecileri korkutmaya çalışıyor! İsmail, kendisini eleştirenleri de anında block'luyor." dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.06.2020
ABONE OL
DAYAKÇI İSMAİL KÜÇÜKKAYA DURMUYOR! ŞİMDİ DE BASKI VE TEHDİT...

İşte Sabah Gazetesi yazarı 'in köşe yazısı:

, ünlü sunucu 'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti tek tek anlattı. Şahitler, deliller sundu. Bir vücut dili uzmanı bile Demirci için "Bu kadının büyük acılar yaşadığı vücut hareketinden belli" diye paylaşım yaptı.

İsmail ise özetle "Suçlamalar asılsız. Beni muhalifim diye yıpratmaya çalışıyorlar" dedi. Ve hemen psikolojik baskıya başladı, 'a tazminat davası açtı. Sadece ona mı bu konuda yazı yazan, haber yapan bazı gazetecilere de dava açtı! Bir de ekranda özgürlükten bahsediyor. Aklı sıra gazetecileri korkutmaya çalışıyor! İsmail, kendisini eleştirenleri de anında block'luyor.

Eda Demirci'nun telefon ve mesaj ile yardım istediği Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise "Yoğundum, telefonumda numarası kayıtlı değildi" gibi komik bir açıklama yaptı ama programlarına sürekli katıldığı İsmail'i hala kınamadı! Canan Hanım çok basit bir soru: Neden hala İsmail'i kınamıyorsunuz?

NEDEN SUSUYORLAR?
Peki, kadın hakları konusunda duyarlı yazılar yazan köşe yazarları neden susuyor? İsmail, 'ı aradığı gibi sizleri de tek tek aradı mı? "Yazmayın mı" dedi?

Yoksa şiddet uyguladığı eşine "Bunda ne var ki, büyütüyorsun her şeyi" diyecek kadar manipülatör bir kişilik olan İsmail hepinizi ikna mı etti? Sen neymişsin be İsmail!

Peki, diğer bazı kadın dernekleri neden susuyor, neden gerçekleri görmezden geliyorsunuz? En temel göreviniz olan; şiddet gören bir kadının yanında yer almıyorsanız samimiyetinize nasıl inanacağız? Siz de İsmail'in ekranda kadına şiddeti kınayıp, evde dayak atması gibi "Muhalif sunucuya yüklenmeyelim" diye hesap yapacak kadar ikiyüzlü müsünüz?

FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın maskesi düştü! Eski eşi Eda Demirci Küçükkaya'nın yaşattığı dehşeti anlattı | VİDEO FOX SUNUCUSU İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN MASKESİ DÜŞTÜ! ESKİ EŞİ EDA DEMİRCİ KÜÇÜKKAYA'NIN YAŞATTIĞI DEHŞETİ ANLATTI | VİDEO

Dayakçı İsmail Küçükkaya'dan Eda Demirci'ye tehdit! DAYAKÇI İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN EDA DEMİRCİ'YE TEHDİT!
Maskesi düşen FOX sunucusu Küçükkaya boşandığı eşine şiddete devam ediyor! MASKESİ DÜŞEN FOX SUNUCUSU KÜÇÜKKAYA BOŞANDIĞI EŞİNE ŞİDDETE DEVAM EDİYOR!
Engin Ardıç: İsmail Küçükkaya o televizyon programından sonra gazeteci olarak bitmişti ENGİN ARDIÇ: İSMAİL KÜÇÜKKAYA O TELEVİZYON PROGRAMINDAN SONRA GAZETECİ OLARAK BİTMİŞTİ
Dayakçı İsmail Küçükkaya'ya bir şok daha! DAYAKÇI İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA BİR ŞOK DAHA!
İsmail Küçükkaya'nın Eda Demirci'ye uyguladığı şiddet diğer kadınları akıllara getirdi! Tuba Kalçık yazdı: Kadın dernekleri neden susuyor? İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN EDA DEMİRCİ'YE UYGULADIĞI ŞİDDET DİĞER KADINLARI AKILLARA GETİRDİ! TUBA KALÇIK YAZDI: KADIN DERNEKLERİ NEDEN SUSUYOR?
İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören Eda Demirci açıkladı: ‘Kadın hakları savunucusu’ Canan Güllü yardım çığlığını duymazdan geldi! İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN ŞİDDET GÖREN EDA DEMİRCİ AÇIKLADI: ‘KADIN HAKLARI SAVUNUCUSU’ CANAN GÜLLÜ YARDIM ÇIĞLIĞINI DUYMAZDAN GELDİ!

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA