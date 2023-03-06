06 Mart 2023, Pazartesi
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Kabine toplantısında ana gündem maddesi deprem
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı deprem ana gündem maddesiyle toplanacak. Siyasetin bir numaralı gündem maddesi ise dağılan Millet İttifakı'ndaki son gelişmeler. Bugün Millet İttifakı'nın 5 temsilcisi adayını açıklayacak. İttifak krizinin Kabine'nin gündeminde olması da bekleniyor. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.