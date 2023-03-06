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Kabine toplantısında ana gündem maddesi deprem

A Haber
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Giriş: 06.03.2023 08:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı deprem ana gündem maddesiyle toplanacak. Siyasetin bir numaralı gündem maddesi ise dağılan Millet İttifakı'ndaki son gelişmeler. Bugün Millet İttifakı'nın 5 temsilcisi adayını açıklayacak. İttifak krizinin Kabine'nin gündeminde olması da bekleniyor. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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