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04.11.2019
Kabine toplantısı sonrası son dakika EYT ve af açıklaması açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kalın emeklilikte yaşa takılanlar ve af konusundaki son gelişmeleri aktardı. Sözcü Kalın açıklamasında "Bugünkü Kabine toplantısında ikisi de gündeme gelmedi" dedi.
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