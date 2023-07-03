03 Temmuz 2023, Pazartesi
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Kabine bugün toplanıyor! Meclis’e sunulacak torba yasa gündemde olacak… Memur ve emeklilerin maaş artış oranları masada
Siyasete verilen "Bayram molası" bitti. Bugün, Kabine toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan toplantının gündeminde hafta içi Meclis'e sunulması beklenen torba yasa olacak. Memurların ve emeklilerin maaşlarına ilişkin soru işaretleri giderilecek, İsveç'in NATO üyeliği de kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.