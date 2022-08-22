22 Ağustos 2022, Pazartesi
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Kabine bugün toplanıyor! Gündeminde hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 gün sonra toplanacak. Kabine toplantısında, iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak. Vatandaşa ucuz konut, Suriye'de son durum, Ukrayna ile Rusya ve Ukrayna temasları ve dünyada yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü de masadaki konular arasında yer alıyor.