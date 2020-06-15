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Jandarman’da 1.9 milyonluk alkole darbe! Sahte içki ve dezenfektan üretip sağlıkla oynayacaklardı

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Giriş: 15.06.2020 09:26
Güncelleme:15.06.2020 09:40
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak etil alkolle sahte içki ve dezenfektan üretimi yapmaya hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1.9 milyon liralık kaçak etil alkol ele geçirildi. 3 şüpheli de gözaltına alındı. Sabah gazetesinden Selma Alim Dalgıç'ın haberi...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde çeşitli yollarla İstanbul'a getirilip stoklanan kaçak Etil Alkollerin, sahte içki ve dezenfektan üretimi yapan firmalara pazarlanacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, sahte etil alkollerden insan sağlığını tehdit edecek merdiven altı tabir edilen şekilde sahte içki ve dezenfektan üretilmesinin önüne geçmek maksadıyla, Etil Alkollerin stoklandığı Ataşehir'deki depoyu gözetim altına aldı.

SEVKİYAT ESNASINDA BASKIN
Şüphelileri suçüstü yakalamak için bekleyen jandarma ekipleri, depo etrafına park edilen araçlara yükleme yapıldığı esnada depoya ve yükleme yapılan araçlara baskın düzenledi.

1.9 MİLYONLUK KAÇAK ALKOL
Ekipler, burada yaptıkları aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 900 bin lira olan 18 Ton kaçak Etil Alkol ele geçirirken B.B., T.K. ve Y.Y. isimli 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Ele geçirilen kaçak etil alkoller İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilirken kaçak Etil Alkol dağıtımı yapılan iş yeri mühürlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Jandarma'daki işlemleri ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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