Başkan Erdoğan'dan COP31 açıklaması: Çin ile 15 milyar dolarlık mutabakat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Bayraktar Kızılelma'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine katıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin envanterine insansız savaş uçağı katan dünyadaki ilk ülke olduğunu söyledi. ASELSAN'ın geliştirdiği Ejderha yönlendirilmiş enerji silahının 51 dronu aynı anda etkisiz hale getirdiğini ifade eden Erdoğan, sistemin bir kilometre uzaklıktaki dronların elektronik devrelerini hedef alabildiğini anlattı. Savunma sanayisindeki çalışmaların süreceğini vurgulayan Erdoğan, "Savunma sanayinde durma lüksüne sahip değiliz. Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye'dir." dedi.