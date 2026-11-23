Başkan Erdoğan'dan savunma sanayinde tam bağımsızlık mesajı: Durma lüksümüz yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çekti. Bayraktar Kızılelma'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine katıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin envanterine insansız savaş uçağı katan dünyadaki ilk ülke olduğunu söyledi. ASELSAN'ın geliştirdiği Ejderha yönlendirilmiş enerji silahının 51 dronu aynı anda etkisiz hale getirdiğini ifade eden Erdoğan, "Savunma sanayinde durma lüksüne sahip değiliz. Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye'dir." dedi.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr