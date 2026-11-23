Terörsüz Türkiye sürecinde son durum ne? Ekrem Kızıltaş A Haber'de değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar A Haber'de değerlendirildi. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mağara ve kampların boşaltılmasına yönelik gelişmeleri, TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonunu ve sürecin bundan sonraki aşamalarını ele aldı. Terörle mücadeleye ayrılan kaynakların azalmasının ekonomik etkilerine dikkat çeken Kızıltaş, sürecin başarıya ulaşması halinde Türkiye'nin güvenlik ve refah açısından önemli kazanımlar elde edebileceğini ifade etti.