Sağlıkta “esenlik” devrimi! Bakan Memişoğlu A Haber’e açıkladı: “O ilaç Türkiye’de ücretsiz”

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İzmir’in Urla ilçesindeki tarihi Karantina Adası’nda düzenlenen istişare kampında A Haber canlı yayınına konuk oldu. Türkiye’nin sağlık altyapısı, koruyucu sağlık hizmetleri ve bağımlılıkla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Memişoğlu, “Bizim adımız Hastalık Bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığı” diyerek hastalık oluşmadan korunmanın önemini vurguladı. Bakan Memişoğlu, ilk kez anne olacaklara ebe desteği sağlanacağını ve Sancaktepe’de bağımlılıkla mücadele için Sağlıklı Yaşam Köyü modelinin hayata geçirildiğini de belirtti.