08 Nisan 2024, Pazartesi
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'Jakuzi' iddiası gerçek dışı!
Sancaktepe Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanı olan Şeyma Döğücü belediyede "jakuzi" iddialarıyla ilgili konuştu. Döğücü, "hodri meydan" diyerek iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de binada jakuzi olmadığını ifade etti.