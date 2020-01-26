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26.01.2020
JAK Timi Nüsra'nın annesini böyle kurtardı!
Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. UMKE, AFAD'ın yanı sıra bölgede bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 28 saat sonra 2,5 yaşındaki Nüsra'nın annesi Ayşe Yıldız'ı da enkazdan sağ olarak kurtardı. İşte Ayşe Yıldız'ın, JAK Timi tarafından kurtarılma anı...
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