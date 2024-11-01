01 Kasım 2024, Cuma
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İzmir'de ulaşıma zam! Yüzde 17'lik zam UKOME tarafından kabul edildi
Yerel seçim öncesi ulaşımda indirim sözü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan kent içi toplu ulaşıma bir zam daha geldi. 7 Kasım'dan itibaren metro, İzban, tramvay, otobüs ve deniz ulaşımında yüzde 17 zam geçerli olacak. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.