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İzmir'de suya yüzde 9 zam! İzmir'de sürekli zammın nedeni ne?

A Haber
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Giriş: 07.05.2022 09:09
CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi suya bir zam daha yaptı. Böylece yılbaşından bu yana zam oranı yüzde 90'ı buldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı değerlendirdi.
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