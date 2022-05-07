İzmir'de suya yüzde 9 zam! İzmir'de sürekli zammın nedeni ne?

CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi suya bir zam daha yaptı. Böylece yılbaşından bu yana zam oranı yüzde 90'ı buldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı değerlendirdi.

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