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21.01.2020

İzmir'de FETÖ'ye 'lider' darbesi |Video

Son dakika haberine göre; İzmir'de FETÖ'ye 'lider' darbesi... İzmir Emniyet Müdürlüğü FETÖ ile ilgili önemli bir operasyonu imza attı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağ kolu olan Yusuf Pekmezci güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında aktardı.

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