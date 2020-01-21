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21.01.2020
İzmir'de FETÖ'ye 'lider' darbesi |Video
Son dakika haberine göre; İzmir'de FETÖ'ye 'lider' darbesi... İzmir Emniyet Müdürlüğü FETÖ ile ilgili önemli bir operasyonu imza attı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağ kolu olan Yusuf Pekmezci güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında aktardı.
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