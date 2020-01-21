İzmir'de FETÖ'ye 'lider' darbesi |Video

Son dakika haberine göre; İzmir'de FETÖ'ye 'lider' darbesi... İzmir Emniyet Müdürlüğü FETÖ ile ilgili önemli bir operasyonu imza attı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağ kolu olan Yusuf Pekmezci güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında aktardı.