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İzmir'de deprem sonrası gelgit oluştu! Tekneler böyle sürüklendi...

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Giriş: 30.10.2020 16:36
Güncelleme:30.10.2020 16:38
Son dakika haberi... İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, denizde gelgit oluştu. Bu sırada marinada demirli olan yelkenli teknelerin denize sürüklendiği görüldü. Depremin ardından denizde çekilme yaşandı. Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından denizde gelgit oluştu. Bu sırada marinada demirli yelkenli tekneler, denize doğru sürüklendi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Depremin ardından denizin çekildiği görüldü.
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