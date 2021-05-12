İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa teşekkür videosu zorlaması!

Son dakika haberi... İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın, esnaflara zorla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için teşekkür videosu çektirdiği ortaya çıktı.

İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, esnaflara zorla Tunç Soyer için teşekkür videosu çektiriyor.



ESNAFA, "BAŞKANA (TUNÇ SOYER) TEŞEKKÜR ET" BASKISI

Görüntülerde İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Kara'nın esnaftan, "'Bizi Tunç Soyer yönlendirdi. Biz hayırseveriz.' Tunç Soyer'e teşekkür edersen... Tunç Soyer'in yönlendirdiği bir hayırsever bakkalımıza borcu olanların hepsinin borcunu kapatmıştır. Allah razı olsun" şeklinde ifadeler kullanmasını istediği açıkça görülüyor. Bir kadının esnafa, "Başkana (Tunç Soyer) teşekkür et" dediği dikkat çekiyor.

KAYA: "BAŞLATIYORUM ABİ. BAŞLATTIM"

İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, esnafa video çekimine başladığını belirterek, "Başlatıyorum abi. Başlattım" ifadelerini kullanıyor.

Esnaf da "Tunç Soyer'e çok teşekkür ederim. Gariban halkımızın borçlarını kapattığı için Tunç Soyer'e çok çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanıyor. İZBETON A.Ş.; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi…

HIZAL: "KİŞİSEL REKLAM İÇİN KAMU KAYNAKLARINI KULLANMAYA DEVAM MI?"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal; "İzbeton AŞ Genel Müdürü esnaflara zorla Tunç Soyer için teşekkür videosu çektiriyor. Dağıtılan paralar Tunç Soyer'in şahsi parası mı, yoksa kişisel reklam için kamu kaynaklarını kullanmaya devam mı?" diye sordu.