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26.11.2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 zam yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasını kararlaştırdı. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Büyükşehir yönetimi 31 Mart sonrası İzmirli'ye şirin görünmek adına suda indirim yaparken, bugün gelinen noktada yüzde 15 oranında zam yapıyor" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen İZSU Genel Kurulu'nun kasım ayı altıncı oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda oy çokluğuyla kabul edilen su zammı görüşüldü.

Oylamada, 1 Ocak'tan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasına karar verildi.

Yeni tarifeye göre konutlarda kullanılan 0-13 metreküp arası suyun birim fiyatı 4,33 liradan 4,98 liraya, 4,69 lira olan 14-20 metreküp arasındaki tüketimlerde 5,39 liraya, 21 metreküp ve üzerindeki tüketimlerde ise 9,65 liradan 11,10 liraya yükseldi.

"İZSU BUGÜNE KADAR GEREKLİ PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, suya yapılan zamma grup olarak karşı olduklarını söyledi.

İZSU'nun kent için çok önemli bir kurum olduğunu belirten Hızal, "Başkan Soyer 8 ay önce adaylık sürecinde 'Körfez Değişimi' projesini gerçekleştireceğini, içilebilir musluk suyu ve kentteki koku problemini gidereceğini söylemişti. İZSU bugüne kadar gelen süreçte gerekli performansı gösteremedi." dedi.

Hızal, siyasetçilerin net olup vatandaşa doğru bilgiler vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Büyükşehir yönetim 31 Mart sonrası İzmirli'ye şirin görünmek adına suda indirim yaparken, bugün gelinen noktada yüzde 15 oranında zam yapıyor. Biz sizden indirim yapmanızı istemiyoruz, biz kaynakların doğru kullanılması neticesinde yüzde 15 zam yapmamanızı istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan da verdiği soru önergelerine cevap alamadığını belirterek, "21 Kasım'da evrakımı teslim ettim. Buraya gelmeden bir saat önce İZSU'ya uğradım, müdürümüzle konuştum. Evrağın İZSU'ya gelmediğini, geldikten sonra cevap vereceğini söyledi. Bugün ayın 25'i. 4 günde bu evrak bir binadan öbür binaya gitmiyorsa takdir sizin başkanım." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İZSU Genel Müdürlüğünün 2020 bütçesi, AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarına karşı, 2 milyar 989 milyon 481 bin lira olarak kabul edildi.

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