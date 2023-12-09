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İYİ Parti’nin Ankara adayı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş mi? A Haber’in edindiği bilgiye göre…

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2023 19:33
CHP'ye ittifak kapılarını kapatan İYİ Parti'de gözler Ankara ve İstanbul adaylarına çevrildi. A Haber'in, İYİ Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre Ankara'da Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş'in ismi öne çıktı. Detayları İlter Yeşiltaş aktardı.
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