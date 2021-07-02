İyi partili Türkkan Necmettin Erbakan'ı hedef aldı

Adı sık sık krizlerle gündeme gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan şimdi de milli görüşün merhum lideri Prof. Necmettin Erbakan'ı hedef aldı. Türkkan, gerçek dışı iddialar üzerinden Kanal İstanbul projesini itibarsızlaştırmak isterken Erbakan'a ''gözboyayıcısı'' imasında bulundu. Proje diye boş tarlalara gereksiz temeller attığını ilerü sürdü. Türkkan'ın açıklamaları karşısında Saadet Partisi sessizliğe bürünürken, Yeniden Refah partisi'nden ise çok sert tepki geldi.

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