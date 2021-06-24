24 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Partili Şükrü Kuleyin'den A Haber mikrofonu tutan muhabire skandal tepki: Alın şunu buradan

İYİ Partili Şükrü Kuleyin'den A Haber mikrofonu tutan muhabire skandal tepki: Alın şunu buradan

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2021 16:40
Güncelleme:24.06.2021 16:44
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a "geçmiş olsun" ziyareti için Trabzon'a gelen Meral Akşener’in otelden çıkışını bekleyen basın mensupları, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Şükrü Kuleyin’in A Haber mikrofonunu tutan arkadaşlarına yönelik şok tepkisi ile karşılaştı. Kuleyin’in “Alın şunu buradan” diyerek tepkisi üzerine partililer araya girerek kendisini sakinleştirmeye çalıştı.
İP'li Kuleyin'den A Haber muhabirine skandal tepki!
İP'li Kuleyin'den A Haber muhabirine skandal tepki!
İşte Mehmetçik'in yeni gücü!
İşte Mehmetçik'in yeni gücü!
AB'nin gündemi Türkiye!
AB'nin gündemi Türkiye!
ODTÜ'den Marmara'daki müsilaj sorunu için inceleme!
ODTÜ'den Marmara'daki müsilaj sorunu için inceleme!
AK Parti istişare toplantısı!
AK Parti istişare toplantısı!
Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi!
Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi!
Kanal İstanbul halkımız için doğru olandır
"Kanal İstanbul halkımız için doğru olandır"
Türkiye'de ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı?
Türkiye'de ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı?
CHP medyasını kimler finanse ediyor? A Haber canlı yayınında dikkat çeken değerlendirme
CHP medyasını kimler finanse ediyor? A Haber canlı yayınında dikkat çeken değerlendirme
MSB duyurdu! PKK'ya darbe
MSB duyurdu! PKK'ya darbe
Dink davasında yeni gelişme!
Dink davasında yeni gelişme!
Bodrum’da su kesintisi vatandaşı çıldırttı!
Bodrum’da su kesintisi vatandaşı çıldırttı!
Daha Fazla Video Göster