İYİ Partili Şükrü Kuleyin'den A Haber mikrofonu tutan muhabire skandal tepki: Alın şunu buradan

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a "geçmiş olsun" ziyareti için Trabzon'a gelen Meral Akşener’in otelden çıkışını bekleyen basın mensupları, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Şükrü Kuleyin’in A Haber mikrofonunu tutan arkadaşlarına yönelik şok tepkisi ile karşılaştı. Kuleyin’in “Alın şunu buradan” diyerek tepkisi üzerine partililer araya girerek kendisini sakinleştirmeye çalıştı.