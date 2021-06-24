24 Haziran 2021, Perşembe
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İYİ Partili Şükrü Kuleyin'den A Haber mikrofonu tutan muhabire skandal tepki: Alın şunu buradan
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a "geçmiş olsun" ziyareti için Trabzon'a gelen Meral Akşener’in otelden çıkışını bekleyen basın mensupları, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Şükrü Kuleyin’in A Haber mikrofonunu tutan arkadaşlarına yönelik şok tepkisi ile karşılaştı. Kuleyin’in “Alın şunu buradan” diyerek tepkisi üzerine partililer araya girerek kendisini sakinleştirmeye çalıştı.