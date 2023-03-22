İYİ Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu’ndan sert sözler: Masada bize pusu kuruldu! Dayatılan adaya karşıyız

6'lı koalisyonun ortak aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyurması ve ardından HDP ile başlayan yakınlaşma, İYİ Parti'de kriz çıkardı. Partinin önde gelen isimlerinden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklandığı partinin grup toplantısına katılmazken, bugün bir basın toplantısı yapma kararı aldı. Ağıralioğlu basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, 6'lı koalisyon masasında dayatma yapıldığını söylerken, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." dedi. Ağıralioğlu, Meral Akşener ve İYİ Parti'yi çok sert sözlerle eleştirirken, "50+1 oy için her yolu mübah görmek ahlaki değildir." ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu, “Devletin makamlarını bölücülerin pazarlığı yaptılar. Yüzde 25’i yüzde 75’e dayattılar. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Biz bölücüleri dinlemeyiz. PKK’ya katil diyemeyenlerin oyuyla pazarlık ediliyor. Menfaatimiz var diye bu ilkesizliğe göz yumamayız.” şeklinde konuştu. Ağıralioğlu, “HDP Türk demokrasisinin şantajcısı olmuştur.” dedi.

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