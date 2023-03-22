22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu’ndan sert sözler: Masada bize pusu kuruldu! Dayatılan adaya karşıyız

İYİ Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu’ndan sert sözler: Masada bize pusu kuruldu! Dayatılan adaya karşıyız

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2023 16:42
6'lı koalisyonun ortak aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyurması ve ardından HDP ile başlayan yakınlaşma, İYİ Parti'de kriz çıkardı. Partinin önde gelen isimlerinden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklandığı partinin grup toplantısına katılmazken, bugün bir basın toplantısı yapma kararı aldı. Ağıralioğlu basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, 6'lı koalisyon masasında dayatma yapıldığını söylerken, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." dedi. Ağıralioğlu, Meral Akşener ve İYİ Parti'yi çok sert sözlerle eleştirirken, "50+1 oy için her yolu mübah görmek ahlaki değildir." ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu, “Devletin makamlarını bölücülerin pazarlığı yaptılar. Yüzde 25’i yüzde 75’e dayattılar. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Biz bölücüleri dinlemeyiz. PKK’ya katil diyemeyenlerin oyuyla pazarlık ediliyor. Menfaatimiz var diye bu ilkesizliğe göz yumamayız.” şeklinde konuştu. Ağıralioğlu, “HDP Türk demokrasisinin şantajcısı olmuştur.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bozdağ’dan Eskişehir’deki skandala tepki
Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki
MHP’de adaylık başvuruları tamamlandı
MHP'de adaylık başvuruları tamamlandı
Masada bize pusu kuruldu!
"Masada bize pusu kuruldu!"
Afşin’e 350 konteynerlik yaşam alanı!
Afşin’e 350 konteynerlik yaşam alanı!
Kuraklık nasıl önlenecek?
Kuraklık nasıl önlenecek?
CHP içindeki ETO grubunda kimler var?
CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş A Haber’de
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş A Haber’de
Öcalan’a özgürlük şartına İYİ Parti ne diyecek?
"Öcalan'a özgürlük" şartına İYİ Parti ne diyecek?
Gelecek Partisi’nde art arda istifa
Gelecek Partisi'nde art arda istifa
Bakan Dönmez: Beklediğimiz an yaklaşıyor
Bakan Dönmez: Beklediğimiz an yaklaşıyor
İlk iftar depremzedelerle
İlk iftar depremzedelerle
Yapımı süren binalara yıkım kararı
Yapımı süren binalara yıkım kararı
Daha Fazla Video Göster