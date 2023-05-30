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İYİ Parti'de fatura Meral Akşener'e kesildi! İç hesaplaşma...

A Haber
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Giriş: 30.05.2023 14:33
Seçim sonrası İYİ Parti'de "iç hesaplaşma" başladı. İYİ Partili Ethem Baykal Meral Akşener'e görevi bırak çağrısı yaptı. A Haber ekibinden Özkan Özcan Ankara'dan son gelişmeleri aktardı.
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