04 Temmuz 2024, Perşembe
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İYİ Parti’de dikkat çeken gelişmeler! Tolga Akalın Akşner’i istifaya davet etti
Peş peşe gelen istifalar nedeniyle sancılı bir süreçten geçen İYİ Parti'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aylar sonra ilk kez Müsavat Dervişoğlu'na destek paylaşımında bulundu. Dervişoğlu'nun Kurultay’daki rakibi Mehmet Tolga Akalın ise ilk kez grup toplantısına katıldı. Daha sonra da Meral Akşener'i istifaya davet etti. İşte ayrıntılar…