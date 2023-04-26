İYİ Parti mitinginde para dağıtıldı iddiası! Deste deste para dağıtıldı: Para ile adam mı topluyorlar?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 20 Nisan'daki Ankara Güdül mitinginde dikkat çeken görüntüler kayda geçti. Mitingde deste deste para dağıtıldı. Bu da ''Para ile mitinge adam mı topluyorlar?'' sorusunu akıllara getirdi.

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