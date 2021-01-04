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İYİ Parti Milletvekilinin skandal sözlerine evlat nöbetindeki ailelerden sert sözler: Neden HDP'nin ağzıyla konuşuyor?

A Haber
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Giriş: 04.01.2021 15:43
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na, katıldığı bir televizyon programında neden evlat nöbeti tutan anneleri, parti olarak hiç ziyaret etmedikleri soruldu. Nöbeti politik olarak değerlendiren Ağıralioğlu, kendilerinin bir siyasi parti olduğunu, devlet yetkililerinin de oraya gitmesini doğru bulmadığı bahanelerini öne sürdü. Evlatları siyasi parti görünümündeki HDP aracılığı ile dağa kaçırılan ailelerin aylardır devam eden evlat nöbeti ise tüm kararlılığıyla sürüyor. O aileler A Haber ekranlarında İYİ Partili vekilin sözlerine sert tepki gösterdi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na, katıldığı bir televizyon programında neden evlat nöbeti tutan anneleri, parti olarak hiç ziyaret etmedikleri soruldu. Nöbeti politik olarak değerlendiren Ağıralioğlu, kendilerinin bir siyasi parti olduğunu, devlet yetkililerinin de oraya gitmesini doğru bulmadığı bahanelerini öne sürdü. Evlatları siyasi parti görünümündeki HDP aracılığı ile dağa kaçırılan ailelerin aylardır devam eden evlat nöbeti ise tüm kararlılığıyla sürüyor. O aileler A Haber ekranlarında İYİ Partili vekilin sözlerine sert tepki gösterdi.

Bir vatandaş, "Sözde milliyetçi değil mi? Nasıl böyle düşünüyor? HDP'nin ağzıyla konuşuyor? Meral Akşener de bir anne değil mi? Ben 6 yıldır kayıp olan oğlumun peşindeyim, peşini de bırakmayacağım. Niçin onların ağzıyla konuşuyor?" ifadelerini kullandı.

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