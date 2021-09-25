İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığına aday olmaması ne anlama geliyor? Mahmut Övür A Haber'de değerlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıklarken kendisinin hedefinin 'başbakanlık' olduğunu duyurdu. Açıklamaları A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Akşener'in hamlesinin nedenini ve detayını paylaştı. Övür, Akşener'in yüzde 50 oy alan adayı temsili bir cumhurbaşkanı olarak tanımlamasının tartışılacağının da altını çizdi.