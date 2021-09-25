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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığına aday olmaması ne anlama geliyor? Mahmut Övür A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 25.09.2021 00:09
Güncelleme:25.09.2021 00:12
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıklarken kendisinin hedefinin 'başbakanlık' olduğunu duyurdu. Açıklamaları A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Akşener'in hamlesinin nedenini ve detayını paylaştı. Övür, Akşener'in yüzde 50 oy alan adayı temsili bir cumhurbaşkanı olarak tanımlamasının tartışılacağının da altını çizdi.
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