25 Eylül 2021, Cumartesi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığına aday olmaması ne anlama geliyor? Mahmut Övür A Haber'de değerlendirdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıklarken kendisinin hedefinin 'başbakanlık' olduğunu duyurdu. Açıklamaları A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Akşener'in hamlesinin nedenini ve detayını paylaştı. Övür, Akşener'in yüzde 50 oy alan adayı temsili bir cumhurbaşkanı olarak tanımlamasının tartışılacağının da altını çizdi.