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“İttifak bitti” sinyali veren Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: 'Önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık

A Haber
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Giriş: 26.08.2023 16:58
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Meral Akşener, "Sadece iktidar mensuplarına karşı değil bu seçimin kaybedilmesine çalışanlarla da mücadele ettik. Meselemiz Türkiye olduğu için nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ne yazık ki önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık" dedi. Akşener, "Yerel seçimlerde İYİ Parti olarak kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız." ifadelerini kullandı. Peki Meral Akşener’in açıklamaları ne anlama geliyor? HDP ve Zafer Partisi destekli 6’lı koalisyon bitti mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ile gazeteci Ceyhun Bozkurt değerlendirdi.
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