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İsveç'in NATO üyeliği TBMM Komisyonu'nda kabul edildi!

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Giriş: 26.12.2023 19:41
İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Meclis'te ilk adım atıldı. Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Ancak süreç henüz tamamlanmadı. Son sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu söyleyecek. Detaylarıı A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı...
İsveç’in NATO üyeliği TBMM Komisyonu’nda kabul edildi!
İsveç'in NATO üyeliği TBMM Komisyonu'nda kabul edildi!
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