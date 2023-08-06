06 Ağustos 2023, Pazar
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İsveç'e terör tepkisi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Provokasyonu kınıyoruz
NATO'ya girmek için Türkiye'nin koyduğu "terörle mücadele" şartına uyacağını beyan eden İsveç, sözünde durmamaya devam ediyor. Ülkenin başkenti Stockholm’de terör örgütü PKK/YPG seviciliği ve Başkan Erdoğan’ı hedef alan provokasyonların ardı arkası kesilmezken, hadsiz bir eylem daha sergilendi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemi çok sert şekilde kınadı. Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz. İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz." ifadelerine yer verdi.