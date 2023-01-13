İsveç skandala neden sessiz? Nüans Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel'den A Haber'de sert tepki: İsveçli bir siyasetçi olarak bu çirkin eylemi kınıyorum

Son dakika haberi... Avrupa terör örgütü PKK’ya neden sessiz? İsveç ve Fransa terör gösterilerine neden izin veriyor? Nüans Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, A Haber canlı yayınında son yaşanan alçak gösteri ile ilgili konuştu. Yüksel, "Maalesef İsveç yıllardır PKK’yı hoş görüyle karşılamış eylemlerine izin vermiş bir ülke." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN