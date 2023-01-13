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İsveç skandala neden sessiz? Nüans Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel'den A Haber'de sert tepki: İsveçli bir siyasetçi olarak bu çirkin eylemi kınıyorum

A Haber
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Giriş: 13.01.2023 12:52
Son dakika haberi... Avrupa terör örgütü PKK’ya neden sessiz? İsveç ve Fransa terör gösterilerine neden izin veriyor? Nüans Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, A Haber canlı yayınında son yaşanan alçak gösteri ile ilgili konuştu. Yüksel, "Maalesef İsveç yıllardır PKK’yı hoş görüyle karşılamış eylemlerine izin vermiş bir ülke." ifadelerini kullandı.
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