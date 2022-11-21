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İstiklal saldırısında 19 tutuklama

A Haber
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Giriş: 21.11.2022 11:27
İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ile ilgili soruşturma derinleştirildi. 2 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Teröristlerin saldırı ile ilgili yazışmaları da ortaya çıktı. Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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