21 Kasım 2022, Pazartesi
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İstiklal saldırısında 19 tutuklama
İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ile ilgili soruşturma derinleştirildi. 2 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Teröristlerin saldırı ile ilgili yazışmaları da ortaya çıktı. Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.