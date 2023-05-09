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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının davası görülüyor! Eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashı savunma yapmadı

İHA
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Giriş: 09.05.2023 21:40
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 yılında düzenlenen bombalı saldırının 36 sanıklı davası bugün görüldü. 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu davada; mahkeme, bir sonraki celse eksik savunmaların alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
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