09 Mayıs 2023, Salı
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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının davası görülüyor! Eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashı savunma yapmadı
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 yılında düzenlenen bombalı saldırının 36 sanıklı davası bugün görüldü. 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu davada; mahkeme, bir sonraki celse eksik savunmaların alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.