30 Mayıs 2022, Pazartesi
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İşte Zor Mağar'daki teröristler! A Haber PKK/YPG'lileri görüntüledi
A Haber ekibi , terör örgütü YPG/PKK'lı teröristleri Suriye'nin kuzeyinde işgal ettikleri Zor Mağar köyünde görüntüledi. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.