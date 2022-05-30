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İşte Zor Mağar'daki teröristler! A Haber PKK/YPG'lileri görüntüledi

A Haber
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Giriş: 30.05.2022 14:10
A Haber ekibi , terör örgütü YPG/PKK'lı teröristleri Suriye'nin kuzeyinde işgal ettikleri Zor Mağar köyünde görüntüledi. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.
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