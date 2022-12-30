İşte Türkiye'nin yüz akı projeler! Türkiye Yüzyılı: Savunma Sanayii

Türkiye savunma sanayinde atılım yaptı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Kırıkkale'deki fabrikasından Yusuf Gül, Yalova'da savaş gemilerimiz için ekipman üreten bir tersaneden son gelişmeleri aktardı.

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