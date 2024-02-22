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İşte Türkiye’nin yerli ve milli uçaklarının ilk uçuş görüntüleri

İHA
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Giriş: 22.02.2024 11:27
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği uçakların ilk uçuş görüntülerini paylaştı.
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