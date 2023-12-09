İşte Türkiye'nin yerli silahları! İnsansız süpersonik savaş uçağı Kızılelma, İHA ve SİHA'lar

Türk Savunma Sanayi yeni yılda birçok dev projeyi hayata geçirecek. Bunlardan en önemlisi ise insansız süpersonik savaş uçağı Kızılelma. İHA ve SİHA'lar, uzun menzilli füzeler ve silah kuleleri gelecek yıl envantere alınacak. Peki hangi silah ne zaman envantere girecek? Ayrıntılar A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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