İşte TOGG’un yeni logosu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye için çok önemli bir adımı daha duyurdu. Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. Bakan Varank, yeni hamleyi 'dev bir adım' olarak nitelendirdi. Öte yandan Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "14.30'da buluşalım" denildi.