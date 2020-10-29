İşte Terter’de yaşanan dehşet! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev'den A Haber’e özel açıklamalar

Terör devleti Ermenistan 3 kez insani ateşkes anlaşmalarını ihlal etti ve sivil yaşam yerlerini hedef alarak 100’e yakın insanın hayatını kaybetmesine çok sayıda insanın da yaralanmasına yol açtı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak bölgede yaşanan gelişmeleri aktardı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile özel bir röportaj yaptı.

İşgalci Ermenistan ateşkes anlaşmalarını hiçe sayarak sivilleri hedef almaya devam ediyor. A Haber cephe hattında haber nöbetini sürdürürken yaşanan dehşeti tüm dünyaya gösteriyor.

EVİMİZ GARAJIMIZ YIKILDI

Bölgede bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, evi yıkılan Azerbaycanlı Sabile teyzeye mikron uzattı. Azerbaycanlı teyze, "Evimiz ve garajımız yıkıldı. Pencereler ve kapılar kırıldı. Devletimiz ve milletimiz sağ olsun yerine dikeceklerdir." dedi.

"ERDOĞAN ATALIK YAPIYOR"

Türkiye'ye de mesaj göndere Sabile teyze, "Çok sağ olsunlar. Onlar bizim gardaşımızdır, atamızdır ve anamızdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. O bize gardaş durur o bize atalık yapıyor." dedi

HACIYEV A HABER'E KONUŞTU

Kerim Ulak bölgede Rus heyeti ile yaşananları görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile bir röportaj gerçekleştirdi. Hikmet Hacıyev A Haber'e özel yaptığı açıklamada, "Kahraman şehir Terter'deyiz. Ermenistan yaptığı saldırılarla Azerbaycan halkını korkutamaz. Azerbaycan halkı çekinmez ve paniğe kapılmaz. Başkanımız Aliyev'in talimatları doğrultusunda biz buradayız. Topraklarımızı işgalden kurtaracağız. Saldırıların başından beri 15 binden fazla top düştü buraya." dedi.

"CESETLERİ VE VATANDAŞLARINI KABUL ETMİYOR"

Hacıyev, "Rusya'ya teşekkür ederiz. İnsani bir koridor açıldı. Bizde Ermeni askerlerinin cesetleri var. Ermenistan ölmüş askerinin cesetlerini bile kabul etmiyor. İki tane yaşlı Ermeni sivil vardı. Onları geri vermek istedik. Bu insanlara bir her türlü desteği sağladık ama Ermenistan öz vatandaşını kabul etmedi." ifadelerini kullandı.



