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Terter’de Ermenistan’ın hedef aldığı siviller A Haber’e konuştu

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Giriş: 29.10.2020 16:06
Güncelleme:29.10.2020 16:30
Ermenistan'ın sivillere yönelik füzeli saldırıları devam ediyor. Azerbaycan ordusu sahada Ermenistan hedeflerini tek tek tespit ederek gereken karşılığı veriyor. İlk günden beri sahada haber nöbetini sürdüren A Haber, Terter’de mikrofonları sivillere uzattı.Sevinç Mustafayeva, “Burada bir Hristiyan ölseydi, bütün dünya devletleri üzerimize gelmişti. Biz Müslüman ve Türk’üz diye mi susuyorsunuz? Biz korktuğumuz için ağlamıyoruz. Biz gururumuzdan ağlıyoruz. Ben şehit çocuğuyum!!! Peki siz öldüğünüzde ne olacaksınız? Karabağ bizimdir.” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar…

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