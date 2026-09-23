Ehliyetsiz sürücünün kaçış planını dron bozdu

Kırıkkale'de trafik denetimini fark eden sürücünün geri manevrayla kaçmaya çalıştığı anlar dron kamerasınca kaydedildi. Ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.