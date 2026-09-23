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Giriş Tarihi:
23 Eylül 2026 16:36
İHA
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Ehliyetsiz sürücünün kaçış planını dron bozdu
Kırıkkale'de trafik denetimini fark eden sürücünün geri manevrayla kaçmaya çalıştığı anlar dron kamerasınca kaydedildi. Ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.
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