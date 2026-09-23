Atina-Tel Aviv hattında askeri iş birliği: İsrail yapımı bombalar Yunanistan'a geliyor!

Yunanistan, silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında İsrail ile kirli ittifakını her geçen gün artırıyor. Filosundaki F-16 savaş uçaklarını 'Viper' seviyesine yükselten Atina yönetimi, bu uçaklarda kullanılmak üzere İsrail'den 130 milyon euro değerinde akıllı güdüm kiti tedarik etmek üzere anlaşmaya vardı. Anlaşmanın kapsamının ilerleyen süreçte genişleyerek Kara Kuvvetleri ve Leopard tank mühimmatlarını da içine alacağı bildirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.