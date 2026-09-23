BM'de kritik zirve: Trump ve Zelenski aynı masada!

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Savaşın sona erdirilmesi ve Rusya-Ukrayna arasında anlaşma sağlanması mesajının öne çıktığı görüşmede, enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve yükselen yakıt fiyatları da ele alındı. Zelenski, yaklaşan kış öncesi enerji tesislerinin hedef alınmamasını öngören olası bir “enerji ateşkesi” seçeneğinin gündemde olduğunu açıkladı.