Malatya'da şeker fabrikalarında pancar alım yoğunluğu yaşanıyor

Malatya'da şeker fabrikalarında pancar alım dönemi başladı. Üreticilerin tarlalardan hasat ettiği şeker pancarları fabrikalara getirilirken, alım noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Pancarlar çeşitli işlemlerden geçirilerek sofralara ulaşan şekere dönüştürülüyor. A Haber muhabiri Mehmet Türel ve kameraman Turgut Yaman, Malatya'daki şeker üretim sürecini görüntüledi. Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Çakmakçı, pancar alımları ve rekolte hakkında bilgi verdi.