Milyonların gözü 13. Yargı Paketi'nde: Nafaka ve infaz düzenlemesiyle neler değişecek?

Milyonların gözü 13. Yargı Paketi'ne çevrildi. Boşanma ve nafaka süreçlerinde değişiklik beklentileri ile infaz düzenlemesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzun yıllar devam eden nafaka yükümlülüğünün nasıl şekilleneceği, yeni sistemin kimleri kapsayacağı ve infaz düzenlemesinde hangi başlıkların yer alacağı merak ediliyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, yargı paketine ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.