İstanbul'da masaj salonu adı altında faaliyet gösteren fuhuş şebekesine operasyon

İstanbul'da masaj salonu adı altında faaliyet gösterdiği belirtilen fuhuş şebekesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, şebekenin polis operasyonlarından korunmak için "Zello" isimli uygulamayı kullandığı belirlendi. Dosyadaki bilgilere göre, bazı şüphelilerin kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını internet ilanları aracılığıyla ağa düşürdüğü, müşterilere ulaştırmak için ise korsan taksi kullandığı tespit edildi.